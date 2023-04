Clean Plate: Establishments with zero violations in first quarter of 2023

Below is a list of places that had ZERO VIOLATIONS on their routine, unannounced state inspection in the first quarter of 2023.

Not an easy thing to do!

We say THANK YOU!

Restaurants in Florida are inspected by the Florida Department of Business and Professional Regulation using a risk-based system.

*SOOOUL GOOD KITCHEN 149 NW 71STreet MIAMI 1/3/23 (MOBILE)

*J.ALEXANDER’S 8550 WEST BROWARD BLVD. PLANTATION 1/3/23

*ROYAL PALACE BALLROOMS 1550 WEST 84TH STREET HIALEAH 1/4/23

*DUNKIN DONUTS 3301 NORTH FEDERAL HIGHWAY POMPANO BEACH 1/5/23

*TOWNPLACE SUITES WESTON 1545 THREE VILLAGE ROAD WESTON 1/5/23

*CHURRO MANIA 8400 CORAL WAY MIAMI 1/5/23 (MOBILE)

*CREPE CAFE 123 NE 20TH AVENUE DEERFIELD BEACH 1/5/23

*HARBOR CITY LUNCH 91 SE 4TH STREET DEERFIELD BEACH 1/5/23

*THE ORGANIC CORNER 127 WESTON ROAD WESTON 1/5/23

*THE HOLY GRILL OF ST. NICHOLAS 111 EAST SAMPLE ROAD POMPANO BEACH 1/5/23 (MOBILE)

*MAMA’S CARIBBEAN DELIGHT 532 SOUTH STATE ROAD 7 PLANTATION 1/6/23

*GETSEMANI INTERNATIONAL CUISINE 800 FAIRWAY DRIVE DEERFIELD BEACH 1/6/23

*SUSHI SONG 123 NE 20TH AVENUE DEERFIELD BEACH 1/6/23

*BURGER KING 14820 GRIFFIN ROAD DAVIE 1/6/23

*VILLANUEVA CAFETERIA 16600 NW 57TH AVENUE MIAMI LAKES 1/9/23

*ZONA GRILL 1200 NW 36TH STREET MIAMI 1/9/23 (MOBILE)

*MIDTOWN ATHLETIC CLUB 2300 ROYAL PALM BLVD. WESTON 1/9/23

*CEDENOS CUBAN CAFE 8000 WEST BROWARD BLVD. PLANTATION 1/9/23

*TRES LECHES QUEEN 860 NE 79TH STREET MIAMI 1/9/23 (MOBILE)

*SUBWAY 2804 WESTON ROAD FORT LAUDERDALE 1/9/23

*CIEN FUEGOS PIZZA 2517 NW 21ST TERRACE MIAMI 1/9/23 (MOBILE)

*SALTY PEACHES 9351 SW 56TH STREET MIAMI 1/9/23 (CATERING)

*CHICK-FIL-A BROWARD MALL 8000 WEST BROWARD BLVD. PLANTATION 1/9/23

*CHEF BAOBAO 9351 SW 56TH STREET MIAMI 1/9/23 (CATERING)

*BOBO FOOD TRUCK 7885 WEST 20TH AVENUE HIALEAH 1/9/23 (MOBILE)

*CARNE EN VARA MI VIEJO MATUSALEN 7415 NW 54TH STREET MIAMI 1/9/23 (MOBILE)

*ROOF TOP CINEMA CLUB 1212 LINCOLN ROAD MIAMI BEACH 1/9/23

*MEET MIA 620 OCEAN DRIVE MIAMI BEACH 1/10/23

*REGAL CINEMAS SOUTH BEACH 18 1120 LINCOLN ROAD MIAMI BEACH 1/10/23

*ROUTE B16 860 NE 79TH STREET MIAMI 1/10/23 (MOBILE)

*LATIN FLAVOR SALVADORIAN 735 SOUTH STATE ROAD 7 PLANTATION 1/11/23

*FLANIGANS SEAFOOD BAR AND GRILL 2460 WESTON ROAD WESTON 1/11/23

*MEZA EVENTS 5007 NORTH HIATUS ROAD SUNRISE 1/11/23 (CATERING)

*PANERA BREAD 779 SOUTH FEDERAL HIGHWAY DEERFIELD BEACH 1/12/23

*J’S SEAFOOD TO GO 4351 NE 12TH TERRACE OAKLAND PARK 1/12/23 (MOBILE)

*AUSTO VIVES BBQ 20758 NW 41ST AVENUE ROAD MIAMI (MOBILE)

*SUSHI EXPRESS 3995 NW 25TH STREET MIAMI 1/12/23 (MOBILE)

*ARBY’S 924 NW 62ND STREET FORT LAUDERDALE

*TACOS 19 2732 SW 137TH AVENUE MIAMI 1/13/23 (MOBILE)

*MIAMI BEACH BOTANICAL GARDENS 2000 CONVENTION CENTER DRIVE MIAMI BEACH 1/13/23

*TROPICANA FIESTAS BALLROOMS 14375 SW 42ND STREET MIAMI 1/13/23

*SHOKUDO MIAMI 4740 NE 2ND AVENUE 1/13/23

*CREATIONS IN BLOOM 17721 NW 78TH AVENUE HIALEAH 1/17/23 (MOBILE)

*JANETT BARRIOS HOT DOGS 1810 NW 21ST TERRACE MIAMI 1/16/23 (MOBILE)

*WENDY’S 3300 WEST COMMERCIAL BLVD. FORT LAUDERDALE 1/17/23

*MIAMI PIZZA TRUCK 10450 SW 110TH STREET MIAMI 1/17/23 (MOBILE)

*LE RENDEZ VOUS 2066 NE 2ND STREET DEERFIELD BEACH 1/17/23

*SUPER CHIMICHURRY EL MALECON 2517 NW 21ST TERRACE MIAMI 1/17/23 (MOBILE)

*VISION CAFE 1651 SOUTH STATE ROAD 7 NORTH LAUDERDALE 1/17/23 (MOBILE)

*CHECKER’S 1149 SOUTH STATE ROAD 7 PLANTATION 1/17/23

*BRUNIAS CARIBBEAN TAKE OUT 3630 NORTH STATE ROAD 7 LAUDERDALE LAKES 1/17/23 (MOBILE)

*BOBBY’S CATERING 229 WEST 28TH STREET HIALEAH 1/17/23 (MOBILE)

*YUNIOR CATERING 229 WEST 28TH STREET HIALEAH 1/17/23 (MOBILE)

*YETIS 860 NE 79TH STREET MIAMI 1/17/23 (MOBILE)

*POPEYES LOUISIANA KITCHEN 11401 PINES BLVD. PEMBROKE PINES 1/17/23

*MIAMI PARTY GRILL 9613 SW 57TH STREET MIAMI 1/18/23 (MOBILE)

*J’S KITCHEN & CATERING 4072 NE 5TH TERRACE OAKLAND PARK 1/18/23 (MOBILE)

*LA QUINTA INN AND SUITES FORT LAUDERDALE 999 WEST CYPRESS CREEK ROAD FORT LAUDERDALE 1/18/23

*EL PARCHE 8038 NW 103RD STREET HIALEAH GARDENS 1/18/23 (MOBILE)

*PIPO BURGERS 8132 NW 67TH STREET MIAMI 1/18/23 (MOBILE)

*WINGSTOP 8918 WEST STATE ROAD 84 DAVIE 1/18/23

*PIZZA HUT FLORIDA TURNPIKE REST STOP POMPANO BEACH 1/18/23

*PIZZA HUT 1636 WEST HILLSBORO BLVD. DEERFIELD BEACH 1/18/23

*THE PINCHO BARGE 805 BLUE HERON LANE KEY LARGO 1/19/23 (MOBILE)

*THE PINCHO BARGE 90775 OLD HIGHWAY TAVERNIER 1/19/23 (MOBILE)

*DUNKIN DONUTS 50 WEST OAKLAND PARK BLVD. WINTON MANORS 1/19/23

*THE TEMPLE HOUSE 1415 EUCLID AVENUE MIAMI BEACH 1/19/23

*BAZAAR MAR 1300 SOUTH MIAMI AVENUE MIAMI 1/19/23

*VIENNA CAFE 9100 STATE ROAD 84 DAVIE 1/19/23

*DOMINOS PIZZA 1436 EAST ATLANTIC BLVD. POMPANO BEACH 1/19/23

*TEALITEFUL 13920 SW 139TH CT. MIAMI 1/19/23 (MOBILE)

*FELICE WOOD FIRED PIZZA 860 NE 79TH STREET MIAMI (MOBILE)

*POLLO TROPICAL 741 NW 37TH AVENUE MIAMI 1/19/23

*BUTTERFLY WORLD 3600 WEST SAMPLE ROAD COCONUT CREEK 1/19/23

*COMA Y PUNTO CAFE 860 NE 79TH STREET MIAMI 1/20/23 (MOBILE)

*PINECREST BAKERY 104770 SW 187TH STREET CUTLER BAY 1/20/23

*WENDY’S 5551 SHERIDAN STREET HOLLYWOOD 1/20/23

*ANGEL LUNCH Y MAS 229 WEST 28TH STREET 1/20/23 (MOBILE)

*STYLE CATERING 17624 COLLINS AVENUE SUNNY ISLES BEACH 1/20/23 (CATERING)

*LA SIESTA 860 NW 79TH STREET MIAMI 1/23/23 (MOBILE)

*BANQUETS 801 SEABREEZE BLVD. FORT LAUDERDALE 1/23/23

*TWIN DRAGON HIBACHI 860 NE 79TH STREET MIAMI 1/23/23 (MOBILE)

*FRIENDS BBQ GRILL 1678 MIAMI GARDENS DRIVE NORTH MIAMI BEACH 1/23/23 (MOBILE)

*COOPS SPOT FOOD & CATERING 14550 NW 15TH DRIVE MIAMI 1/23/23 (MOBILE)

*MCDONALDS 630 WEST SAMPLE ROAD POMPANO BEACH 1/24/23

*CEPIFRUITS EL PANITA 7980 NW 52ND STREET DORAL 1/24/23 (MOBILE)

*PEEL 6019 BISCAYNE BLVD. MIAMI 1/25/23 (MOBILE)

*WORLD F&B 860 NE 79TH STREET MIAMI 1/25/23 (CATERING)

*EZEE TACO DIP 860 NE 79TH STREET MIAMI 1/25/23 (MOBILE)

*FLEA MARKET FISH FRY 30250 OVERSEAS HIGHWAY BIG PINE KEY 1/25/23

*WENDY’S 930 NW 62ND STREET FORT LAUDERDALE 1/26/23

*TASTY LUNCHBOXES 4960 NW 165TH STREET HIALEAH 1/26/23 (CATERING)

*MARRIOTT’S BEACHPLACE TOWERS 21 SOUTH ATLANTIC BLVD. FORT LAUDERDALE 1/26/23

*SOUTHERN BELLES KITCHEN 860 NE 79TH STREET MIAMI (CATERING)

*BRUTAL GRILL 8187 NE 71ST STREET MIAMI 1/26/23 (MOBILE)

*TARANTELLA RISTORANTE & PIZZA 1755 BELL TOWER LANE WESTON 1/26/23

*KITTY IS HERE 18530 NW 67TH AVENUE MIAMI 1/27/23 (CATERING)

*PAPA PIZZA CUBANA 4625 NW 199TH STREET MIAMI GARDENS 1/27/23

*M&L SOUL FOOD KITCHEN 1810 NW 21ST TERRACE MIAMI 1/27/23 (MOBILE)

*BURGER KING 5556 NORTH FEDERAL HIGHWAY FORT LAUDERDALE 1/27/23

*HAAGEN DAZS 8000 WEST BROWARD BLVD. PLANTATION 1/27/23

*TACO BELL 4870 NW 183RD STREET CAROL CITY 1/30/23

*TROPICAL INN 812 DUVAL STREET KEY WEST 1/30/23

*BOOZY BITES 297 NW 23RD STREET MIAMI 1/30/23 (MOBILE)

*KEY WEST BED AND BREAKFAST 415 WILLIAMS STREET KEY WEST 1/30/23

*LA VACANA 860 NE 79TH STREET MIAMI 1/30/23 (MOBILE)

*ARIS CATERING #2 223 WEST 28TH STREET HIALEAH 1/30/23 (MOBILE)

*CK305 860 NE 79TH STREET MIAMI 1/30/23

*CRACKER BARREL 1250 SW 11TH WAY DEERFIELD BEACH 1/31/23

*SIMPLY DELICIOUS 860 NE 79TH STREET MIAMI 1/31/23 (MOBILE)

*MS. CHEEZIOUS 7418 BISCAYNE BLVD. MIAMI 1/31/23

*TAQUIZA COMMISSARY 8246 NE 2ND AVENUE MIAMI 1/31/23

*ROCOTO CEVICHE Y MAS 860 NE 79TH STREET MIAMI 2/1/23 (CATERING)

*RVACA 915 MIDDLE RIVER DRIVE FORT LAUDERDALE 2/1/23 (CATERING)

*GA FOODS 1750 MCNAB ROAD FORT LAUDERDALE 2/1/23

*21 FLAVASS 5595 NW 72ND AVENUE MIAMI 2/1/23 (MOBILE)

*BLUE WATER CAFE 100 CHOPIN PLAZA MIAMI 2/1/23

*FOOD JUNKIE ON WHEELS 18717 SW 105TH PLACE MIAMI 2/1/23 (MOBILE)

*THE SKINNY DIP FROZEN YOGURT BAR 3359 SHERIDAN STREET HOLLYWOOD 2/1/23

*BURGER KING 1445 WEST SUNRISE BLVD. FORT LAUDERDALE 2/2/23

*PIADINA 305 860 NE 79TH STREET MIAMI 2/2/23 (MOBILE)

*GINZA JAPANESE BUFFET 16153 BISCAYNE BLVD. NORTH MIAMI BEACH 2/2/23

*CHILI WILLIES MIAMI STYLE HOT DOGS SAUSAGE AND CATERING 860 NE 79TH STREET MIAMI (MOBILE)

*CHICK-FIL-A 16100 NW 57TH AVENUE MIAMI LAKES 2/3/22

*DUFFY’S SPORTS GRILL 8575 SW 124TH AVENUE MIAMI 2/3/23

*ALCHILE 18190 WEST DIXIE HIGHWAY NORTH MIAMI BEACH 2/3/23 (MOBILE)

*CHIPOTLE 2390 NORTH FEDERAL HIGHWAY POMPANO BEACH 2/3/23

*SHIBUYA SUSHI ART 2600 GLADES CIRCLE WESTON 2/3/23

*THE BOARS NEST SALOON 381 WEST PROSPECT ROAD OAKLAND PARK 2/6/23

*FAIRFIELD INN & SUITES BY MARRIOTT KEY WEST 2400 NORTH ROOSEVELT BLVD. KEY WEST 2/7/23

*STANDING OVATIONS CATERING 860 NE 79TH STREET MIAMI 2/7/23 (CATERING)

*CUCINA BAMBINA 860 NE 79TH STREET 2/7/23 (MOBILE)

*GRUB & LUXURY 10149 NW 22ND AVENUE MIAMI 2/8/23 (MOBILE)

*CHICK-FIL-A 2250 NORTH FEDERAL HIGHWAY POMPANO BEACH 2/8/23

*JAMWOK 14291 SW 120TH STREET MIAMI 2/9/23 (MOBILE)

*CHUCK E CHEESE 18575 SOUTH DIXIE HIGHWAY MIAMI 2/9/23

*WENDY’S 4780 NW 183RD STREET MIAMI GARDENS 2/10/23

*P.POLE 279 MIRACLE MILE CORAL GABLES 2/10/23

*DE LO MIO FOOD TRUCK 5921 NW 176TH STREET HIALEAH 2/10/23 (MOBILE)

*SUBWAY 292 INDIAN TRACE WESTON 2/10/23

*OLIVE GARDEN 20345 SOUTH DIXIE HIGHWAY CUTLER BAY 2/10/23

*TJ’S SOUTHERN KITCHEN 860 NE 79TH STREET MIAMI 2/10/23 (MOBILE)

*BOBBY’S HOT DOGS 35 NE 44TH STREET OAKLAND PARK 2/10/23 (MOBILE)

*KOBSCHIES ICE ROLLS 860 NE 79TH STREET MIAMI 2/13/23 (MOBILE)

*WENDY’S 16601 NW 57TH AVENUE HIALEAH 2/13/23

*SOLE MIAMI 17315 COLLINS AVENUE SUNNY ISLES BEACH 2/13/23

*BURGER FI 3150 NORTH FEDERAL HIGHWAY LIGHTHOUSE POINT 2/13/23

*OAKWOOD STADIUM 18 2800 OAKWOOD BLVD. HOLLYWOOD 2/13/22

*POLLO TROPICAL 1051 MILITARY TRAIL DEERFIELD BEACH 2/14/23

*CHEESEBURGER BABY 940 NE 79TH STREET MIAMI 2/14/23 (MOBILE)

*CHEESEBURGER BABY 1505 WASHINGTON AVENUE MIAMI BEACH 2/14/23 (MOBILE)

*SWEETGREEN 2601 NW 2ND AVENUE MIAMI 2/14/23

*CHICKEN KITCHEN 18515 NE 18TH AVENUE NORTH MIAMI BEACH 2/14/23

*SEREVENE MIAMI BEACH 1920 COLLINS AVENUE MIAMI BEACH 2/14/23

*OLGUITAS CAFE 13601 PINES BLVD. PEMBROKE PINES 2/15/23

*PUBLIX APRON EVENT PLANNING 1181 SOUTH UNIVERSITY DRIVE PLANTATION 2/15/23

*JAMILAS KULTURE KITCHEN 860 NE 79TH STREET MIAMI 2/15/23 (MOBILE)

*BURGER FI 10590 PINES BLVD. PEMBROKE PINES 2/15/23

*PARK PLACE CAFE 200 SOUTH PARK ROAD HOLLYWOOD 2/16/23

*CATERING BY KERRISHA 5007 NORTH HIATUS ROAD SUNRISE 2/16/23 (CATERING)

*MARBLE AND RYE 4101 PINE TREE DRIVE MIAMI BEACH 2/16/23

*TICO DELI COFFEE SHOP 1351 NE 12TH STREET MIAMI 2/16/23

*FIREHOUSE SUBS 801 UNIVERSITY DRIVE PLANTATION 2/16/23

*SOULFLY 2501 BISCAYNE BLVD. MIAMI 2/17/23 (MOBILE)

*ERNSTO’S TACO TRUCK 12248 SW 130TH STREET MIAMI 2/20/23 (MOBILE)

*TEMPEST TEA 470 ANSIN BLVD. HALLANDALE BEACH 2/20/23 (CATERING)

*VANILLA 2020 470 ANSIN BLVD. HALLANDALE BEACH 2/20/23 (CATERING)

*MCDONALDS 1020 WESTON ROAD WESTON 2/21/23

*MCDONALDS 9681 SW 72ND STREET MIAMI 2/21/23

*MARREROS GUEST MANSION 410 FLEMING STREET KEY WEST 2/21/23

*SAL’S ITALIAN RISTORANTE 15717 PINES BLVD. PEMBROKE PINES 2/21/23

*THE INN ON FLEMING 1016 FLEMING STREET KEY WEST 2/21/23

*KFC/TACO BELL 11585 QUAIL ROOST DRIVE SOUTH MIAMI HEIGHTS 2/22/23

*CHIPOTLE 891 SOUTH MIAMI AVENUE MIAMI 2/22/23

*HILTON FORT LAUDERDALE BALLROOM & PANTRY 505 N. FORT LAUDERDALE BEACH BLVD. FORT LAUDERDALE 2/22/23

*LA CHAMA FOOD 12491 SW 130TH STREET MIAMI 2/23/23 (MOBILE)

*GREEN TURTLE INN 81219 OVERSEAS HIGHWAY ISLAMORADA 2/24/23 (MOBILE)

*JUAN AND ONLY CATERING SERVICES 4072 NE 5TH TERRACE OAKLAND PARK 2/24/23 (CATERING)

*CHEF2YOU 4072 NE 5TH TERRACE OAKLAND PARK 2/24/23 (CATERING)

*LAZY DAYS RESTAURANT 79867 OVERSEAS HIGHWAY ISLAMORADA 2/24/23

*IMPEX PARTY ARRANGEMENTS 4072 NE 5TH TERRACE OAKLAND PARK 2/24/23 (CATERING)

*MIAMI SUGAR SHACK 24366 SW 107TH PLACE HOMESTEAD 2/24/23 (MOBILE)

*ISLAND PALATE CATERING 4072 NE 5TH TERRACE OAKLAND PARK 2/24/23 (CATERING)

*SUNSHINE CATERING AND EVENT PLANNING 4072 NE 5TH TERRACE OAKLAND PARK (CATERING)

*THE WURST SCHNITZEL TRUCK 4995 VOLUNTEER ROAD DAVIE 2/24/23 (MOBILE)

*CARIBBEAN DELICIOUS JAMAICAN MOBILE FOOD TRUCK 860 NE 79TH STREET MIAMI 2/25/23 (MOBILE)

*ZIGSTER’S 1180 NE 204TH TERRACE NORTH MIAMI BEACH 2/27/23 (MOBILE)

*TAQUERIA EL BUEN SAZON 2273 NW 28TH STREET MIAMI 2/27/23 (MOBILE)

*BOULEVARD SUBS 1100 EAST OAKLAND PARK BLVD. OAKLAND PARK 2/27/23

*IL PAESANO 2645 EAST OAKLAND PARK BLVD. FORT LAUDERDALE 2/27/23

*POLLO TROPICAL 2011 EAST OAKLAND PARK BLVD. FORT LAUDERDALE 2/27/23

*OFFERDAHL’S OFF THE GRILL 979 NE 45TH STREET OAKLAND PARK 2/27/23

*JANETH LOZADA HOT DOGS 5691 SW 137TH AVENUE MIAMI 2/28/23 (MOBILE)

*EXQUISITE PRODUCTIONS 12800 SW 128TH STREET MIAMI 2/28/23 (MOBILE)

*MIAMI SEAQUARIUM 4400 RICKENBACKER CAUSEWAY MIAMI 2/28/23

*WINGSTOP 4570 LYONS ROAD COCONUT CREEK 2/28/23

*JOE THE SMOKING PIG 13920 SW 139TH COURT MIAMI 3/1/23 (MOBILE)

*HAPPY FACE HOT DOGS 1839 NW 22ND STREET MIAMI 3/1/23 (MOBILE)

*VIDA LATINA/ARREZZIO 10901 CORAL WAY MIAMI 3/2/23

*BLOCK BARREL DELI POTATO GOURMET 10901 CORAL WAY MIAMI 3/2/23

*CAFE EXPO 10901 SW 24TH STREET MIAMI 3/2/23

*SWEETGREEN 1929 PURDY AVENUE MIAMI BEACH 3/2/23

*SUBWAY 437 EAST ATLANTIC BLVD. POMPANO BEACH 3/6/23

*POLLO TROPICAL 16495 NW 67TH AVENUE MIAMI LAKES 3/7/23

*JAPENGO 400 SE 2ND AVENUE MIAMI 3/7/23

*SHAWARMA AL BASHA 440 SW 8TH STREET MIAMI 3/7/23

*ACAI COM TAPIOCA 3264 WEST HILLSBORO BLVD. DEERFIELD BEACH 3/8/23

*FIRST CATCH SEAFOOD AND GRILL 7679 NORTH STATE ROAD 7 PARKLAND 3/8/23

*WESTON HILLS COUNTRY CLUB 2600 COUNTRY CLUB WAY WESTON 3/8/23

*WESTON HILLS COUNTRY CLUB GRILL ROOM 2600 COUNTRY CLUB WAY WESTON 3/8/23

*ESTACION HOT DOG 13920 SW 139TH COURT MIAMI 3/9/23 MOBILE

*CHECKER’S 5590 NORTH UNIVERSITY DRIVE LAUDERHILL 3/9/23

*ADELINA HOT DOG 1839 NW 22ND AVENUE MIAMI 3/9/23 (MOBILE)

*DUNKIN DONUTS 1405 SOUTH POWERLINE ROAD POMPANO BEACH 3/10/23

*THE BEAST FOOD SERVICE 10546 SW 8TH STREET MIAMI 3/13/23 (MOBILE)

*ASIAN CORNER THAI SUSHI 1900 NE MIAMI COURT MIAMI 3/13/23

*MCDONALDS 3073 WEST OAKLAND PARK BLVD. OAKLAND PARK 3/14/23

*OLI CAFE 5825 COLLINS AVENUE MIAMI BEACH 3/14/23

*AU BON GOUT MOBILE CATERING 5273 NORTH DIXIE HIGHWAY POMPANO BEACH 3/15/23 (MOBILE)

*TACO BELL 20925 SOUTH DIXIE HIGHWAY CUTLER BAY 3/15/23

*CINEMARK PARADISE 24-NORTH 15601 SHERIDAN STREET DAVIE 3/15/23

*STELA’S KITCHEN AVENTURA 20803 BISCAYNE BLVD. AVENTURA 3/16/23

*CAVIAR & MORE 19575 BISCAYNE BLVD. AVENTURA 3/16/23

*CHICK FIL A 1341 NORTH UNIVERSITY DRIVE CORAL SPRINGS 3/16/23

*ABC LOBSTER COMPANY 3711 SW 47TH AVENUE DAVIE 3/17/23

*CARIBBEAN PASTRY 231 SOUTH DIXIE HIGHWAY POMPANO BEACH 3/20/21

*OASIS BEER GARDEN 1801 COLLINS AVENUE MIAMI BEACH 3/20/23

*TIJUANA FLATS 431 SOUTH FEDERAL HIGHWAY POMPANO BEACH 3/21/23

*TAM TAM 97 NW 1ST STREET MIAMI 3/21/23

*HOUSE OF MAC 1900 NE MIAMI COURT MIAMI 3/21/23

*PRINCE ST. PIZZA 2335 NORTH MIAMI AVENUE MIAMI 3/23/23

*LOS BUENOS 2335 NORTH MIAMI AVENUE MIAMI 3/23/23

*NORTH MIAMI BEACH GARDEN INN 148 NW 167TH STREET NORTH MIAMI BEACH 3/24/23

*MICKEY’S 19TH HOLE 2739 EAST OAKLAND PARK BLVD. FORT LAUDERDALE 3/24/23

*LOS CHAMOS MIAMI FOOD TRUCK 7825 WEST 2ND COURT HIALEAH 3/28/23 (MOBILE)

*VANIGLIA & CIOCCOLATO 18450 PINES BLVD. PEMBROKE PINES 3/28/23

*WALLA FOOD TRUCK 7825 WEST 2ND COURT HIALEAH 3/28/23 (MOBILE)

*PALATINO HOT DOG 1839 NW 21ST STREET MIAMI 3/28/23 (MOBILE)

*COLEY’S PIZZA 18381 PINES BLVD. PEMBROKE PINES 3/28/23

*WORLD FAMOUS 3684 WEST OAKLAND PARK BLVD. LAUDERDALE LAKES 3/29/23 (MOBILE)

*THE GREEK 5815 SW 21ST STREET WEST PARK 3/20/23 (MOBILE)

*FLAVOR HOUSE GRILL 1645 SW 45TH WAY DEERFIELD BEACH 3/20/23 (MOBILE)

*COME DONDE MOU 6780 NW 169TH STREET HIALEAH 3/30/23 (MOBILE)

*WENDY’S 2281 WEST SAMPLE ROAD DEERFIELD BEACH 3/31/23