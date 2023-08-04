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Dirty Dining

Clean Plate: South Florida businesses with zero violations in July

Jeff Weinsier, Investigative Reporter

Tags: Dirty Dining, Clean Plate, Miami-Dade County, Broward County, Monroe County

Below is a list of places that had ZERO VIOLATIONS on their unannounced, routine state inspection in July 2023.

Not an easy thing to do!

We say THANK YOU!

Restaurants/Food Trucks/Caterers in Florida are inspected by the Florida Department of Business and Professional Regulation using a risk-based system.

*OLGUITAS CAFE 13601 PINES BLVD. PEMBROKE PINES 7/28

*JUAN AND ONLY CATERING 4072 NE 5TH TERR. OAKLAND PARK 7/28/23 (CATERING)

*ULTIMATE CUISINE CATERING 4072 NE 5TH TERR. OAKLAND PARK 7/28(CATERING)

*J’S KITCHEN CATERING 4072 NE 5TH TERR. OAKLAND PARK 7/28(CATERING)

*FLAMINGO DI CHEF 4072 NE 5TH TERR. OAKLAND PARK 7/28(CATERING)

*ISLAND PALATE CATERING 4072 NE 5TH TERR. OAKLAND PARK 7/28(CATERING)

*RESIDENCE INN WESTON 2605 WESTON ROAD WESTON 7/28

*KINGDOM KITCHEN 4072 NE 5TH TERR. OAKLAND PARK 7/28(CATERING)

*1 MORE BITE CATERING 4072 NE 5TH TERR. OAKLAND PARK 7/28(CATERING)

*SUNSHINE’S CATERING & EVENT PLANNING 4072 NE 5TH TERR. OAKLAND PARK 7/28(CATERING)

*FOOD FRIENDS 4072 NE 5TH TERR. OAKLAND PARK 7/28(CATERING)

*LA FAMILIA 50 TERMINAL DR.(TERMINAL 1) FLL AIRPORT 7/27

*WHISKEY RIVER 50 TERMINAL DR. (TERMINAL 1) FLL AIRPORT 7/27

*OFFERDAHL’S CAFE 50 TERMINAL DR. (TERMINAL 1)FLL AIRPORT 7/27

*UMAIZUSHI 100 TERMINAL DR. (TERMINAL 2) FLL AIRPORT 7/27

*WESTON HILLS COUNTRY CLUB 2600 COUNTRY CLUB WAY WESTON 7/27

*SERGIOS 50 TERMINAL DR. (TERMINAL1)FLL AIRPORT 7/27

*TORN BASIL 100 TERMINAL DR.(TERMINAL 2) FLL AIRPORT 7/27

*PUFFLES 200 E. FLAGLER ST. MIAMI 7/27

*WALLA FOOD TRUCK 7825 W. 2ND CT. HIALEAH 7/27(MOBILE)

*LOS CHAMOS MIAMI 7825 W. 2ND CT. HIALEAH 7/27(MOBILE)

*CHICK-FIL-A 16100 NW 57TH AVE. MIAMI LAKES 7/27

*AREA 41 BY PARRILLEROS 10779 NW 41ST ST. DORAL 7/27

*OCEAN REEF CLUB 35 OCEAN REEF DR. KEY LARGO 7/26

*HILTON MIAMI DADELAND BANQUET 9100 N. KENDALL DR. DADELAND 7/26

*MARRIOTT FORT LAUDERDALE CONCIERGE LOUNGE 6650 N. ANDREWS AVE. FORT LAUDERDALE 7/25

*OFFERDAHL’S OFF THE GRILL 979 NE 45TH ST. OAKLAND PARK 7/25

*TACO CHUNDITO 1 3800 SW 124TH AVE. MIRAMAR 7/25(MOBILE)

*BELLA SERA PIZZA 2811 E. COMMERCIAL BLVD. FORT LAUDERDALE 7/25

*SUBWAY 4819 SW 8TH ST. MIAMI 7/25

*HALO FOOD TRUCK 1040 SCARLET OAK ST. HOLLYWOOD (MOBILE) 7/25

*BURGER KING 12215 BISCAYNE BLVD. NORTH MIAMI 7/24

*WINGSTOP 20565 OLD CUTLER ROAD CUTLER BAY 7/24

*WENDY’S 46 E. 49TH STREET HIALEAH 7/24

*LA NOSTRA PIZZA 200 SW 113TH AVE. MIAMI 7/21(MOBILE)

*SPINNATO’S HOGIES & MEATS 231 S. FEDERAL HWY. POMPANO BEACH 7/21

*CHICKEN KITCHEN 18515 NE 18TH AVE. NORTH MIAMI BEACH 7/21

*SANTO DULCE II 10546 SW 8TH ST. MIAMI 7/21(MOBILE)

*MONSTER BURGER 2 10801 SW 72ND ST. MIAMI 7/21(MOBILE)

*MCDONALDS 4492 WESTON ROAD DAVIE 7/19

*WINGSTOP 1703 E. COMMERCIAL BLVD. FORT LAUDERDALE 7/19

*CHICK-FIL-A 21175 BISCAYNE BLVD. AVENTURA 7/19

*SEMINOLE INDIAN CASINO HOLLYWOOD 4150 N. STATE ROAD 7 HOLLYWOOD 7/19 (MOBILE)

*PIZZA HUT 18857 SW 117 AVE. MIAMI 7/18

*JW MARRIOTT POOL BAR 1109 BRICKELL AVE. MIAMI 7/17

*POLLO TROPICAL 16951 MIRAMAR PKWY. MIRAMAR 7/17

*CINEMARK PARADISE 24 15601 SHERIDAN ST. DAVIE 7/17

*BOULEVARD SUBS 1100 EAST OAKLAND PARK BLVD. OAKLAND PARK 7/17

*DUFFY’S SPORTS GRILL 4800 HILLSBORO BLVD. COCONUT CREEK 7/14

*FIVE INSPIRATIONS 4072 NE 5TH TERR. OAKLAND PARK 7/14 (MOBILE)

*ANTHONY’S COAL FIRED PIZZA 9521 WESTVIEW DR. CORAL SPRINGS 7/14

*MCDONALDS 1020 WESTON ROAD WESTON 7/14

*TACO BELL 357 W. ATLANTIC BLVD. POMPANO BEACH 7/14

*JOYFUL YOGURT & JUICE 1713 MAIN ST. WESTON 7/13

*SHERRY FRONTENAC BAR LOUNGE 6565 COLLINS AVE. MIAMI BEACH 7/11

*MARRIOTT VACATION CLUB PULSE SOUTH BEACH 1410 OCEAN DR. MIAMI BEACH 7/11

*JERRY & JOES PIZZERIA 1772 WEST 68TH ST. HIALEAH 7/11

*EL SABOR PINARENO II 7885 W. 20TH AVE. HIALEAH (MOBILE) 7/11

*MCDONALDS 11207 SW 152ND ST. RICHMOND HEIGHTS 7/10

*POLLO TROPICAL 16495 NW 67TH AVE. MIAMI LAKES 7/10

*PA MARACAIBO VAMOS 12381 PEMBROKE ROAD PEMBROKE PINES 7/10 (MOBILE)

*KFC 177 N. POWERLINE ROAD DEERFIELD BEACH 7/7

*CYPRESS CREEK STATION STADIUM 16 6415 N. ANDREWS AVE. FORT LAUDERDALE 7/7

*I HEART MAC AND CHEESE 6317 N. ANDREWS AVE. FORT LAUDERDALE 7/7

*MCDONALDS 1601 ALTON ROAD MIAMI BEACH 7/7

*SUBWAY 6251 POWERLINE ROAD FORT LAUDERDALE 7/6

*EUREST DINING SERVICES 6750 N. ANDREWS AVE. FORT LAUDERDALE 7/6

*CHIPOTLE 4600 UNIVERSITY DR. CORAL SPRINGS 7/5

*CHICK-FIL-A 5870 NW 183RD ST. HIALEAH 7/5

*RED ZEPPELIN 801 DANIA BEACH BLVD. DANIA BEACH 7/4 (MOBILE)

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About the Author:

Jeff Weinsier joined Local 10 News in September 1994. He is currently an investigative reporter for Local 10. He is also responsible for the very popular Dirty Dining segments.

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