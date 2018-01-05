South Florida restaurants with no violations during fourth quarter of 2017

PEMBROKE PARK, Fla. - Below is a list of places that had zero violations during an unannounced state inspection for the fourth quarter of 2017.
Note the big difference between Miami-Dade and Broward counties.
More Dirty Dining Headlines
Congratulations and thank you!
MIAMI DADE COUNTY/MONROE COUNTY DISTRICT 1
*TU COCINITA CATERING, 2750 WEST 68TH STREET, HIALEAH (CATERING)
*SERENDIP-A-TEA, 8004 SW 81ST DRIVE, MIAMI
*SHUCKER'S BUENA VISTA ROOM(2ND FLOOR), 1819 79TH STREET CAUSEWAY, NORTH BAY VILLAGE
*SUBWAY, 8099 SOUTH DIXIE HIGHWAY, MIAMI
*ROYAL PALM CATERING, 231 MARGARET STREET, KEY WEST
*JW MARRIOT MARQUIS HOTEL DB BISTRO LEVEL, 1 255 BISCAYNE BLVD WAY, MIAMI
*JM MARRIOT MARQUIS HOTEL DB BISTRO LEVEL 2, 255 BISCAYNE BLVD WAY, MIAMI
*LLEGO EL SABOR, 18505 NW 75TH PLACE, HIALEAH
*ROSY'S CAKERY AND CAFE, 6752 WEST FLAGLER STREET, MIAMI
*POLLO TROPICAL, 10575 NW 41ST STREET, MIAMI
*GREAT HALL DINING ROOM INDIAN CREEK ISLAND, MIAMI BEACH
BROWARD COUNTY DISTRICT 2
*MCCLOVER'S GRILL, 1330 NW 7TH PLACE, FORT LAUDERDALE (MOBILE)
*SCREEN POST PRODUCTION, 3500 NW 15TH STREET, LAUDERHILL (CATERING)
*JEFFREY T COLE HOT DOGS, 3291 SUNRISE BLVD., LAUDERHILL (HOT DOG CART)
*DUNKIN DONUTS, 50 WEST OAKLAND PARK BLVD., WILTON MANORS
*PAPAYA GYRO AND GRILL, 300 SW 1ST STREET, FORT LAUDERDALE
*CARRIE B II, 440 NORTH NEW RIVER DRIVE EAST, FORT LAUDERDALE (BOAT)
*ICE CREAM VENDING MACHINE - LOCATED AT PINES FORD, PEMBROKE PINES
*ALCAZAR RESORT, 2900 TERRAMAR STREET, FORT LAUDERDALE
*PINEAPPLE POINT GUESTHOUSE, 315 NE 16TH STREET
*AMERICAN SOCIAL, 721 EAST LAS OLAS BLVD., FORT LAUDERDALE
*SAVOR PEMBROKE PINES CITY CENTER MAIN LEVEL CONCESSION LFT, 601 CITY CENTER WAY, PEMBROKE PINES
*EMPIRE PIZZA CAFÉ, 15 NORTH FEDERAL HIGHWAY, FORT LAUDERDALE
*CAFE ITALIA HOTDOG CART, 520 SOUTH ANDREWS AVE., FORT LAUDERDALE (HOT DOG CART)
*RED CHAIR CATERING, 3944 PEMBROKE ROAD, PEMBROKE PARK
*THE BLUE TREE CAFÉ, 2507 UTOPIA DRIVE, MIRAMAR
*CHILL SPOT RESTAURANT & LOUNGE, 6532 PEMBROKE ROAD, MIRAMAR
*HILTON FT LAUDERDALE BALLROOM & PANTRY, 505 NORTH FORT LAUDERDALE BEACH BLVD., FORT LAUDERDALE
*HILTON FT LAUDERDALE MEETING ROOM PANTRY, 505 NORTH FORT LAUDERDALE BEACH BLVD., FORT LAUDERDALE
*GULFSTREAM PARK THEME PARK CARTS, 901 SOUTH FEDERAL HIGHWAY, HALLANDALE BEACH
*VUE RESTAURANT(DOUBLE TREE), 2670 EAST SUNRISE BLVD., FORT LAUDERDALE
*TEMPLE STREET EATERY, 416 NORTH FEDERAL HIGHWAY, FORT LAUDERDALE
*KENTUCKY FRIED CHICKEN, 3100 WEST BROWARD BLVD., FORT LAUDERDALE
*TACO BELL, 9190 WILES ROAD, CORAL SPRINGS
*THE HOT DOG HOUND, 9837 WEST SAMPLE ROAD, CORAL SPRINGS (MOBILE)
*CHEF K PROVISIONS, 501 SW 109TH AVENUE, PEMBROKE PINES (MOBILE)
*OLIVEONION MEDITERRANEAN CUISINE, 5817 SW 21ST STREET, HOLLYWOOD (MOBILE)
*KFC/TACO BELL, 3650 UTOPIA DRIVE, MIRAMAR
*BURGER KING, 8847 4704 FLAMINGO ROAD, COOPER CITY
*LIPS RESTAURANT, 1421 EAST OAKLAND PARK BLVD., OAKLAND PARK
*KENTUCKY FRIED CHICKEN, 2101 WEST OAKLAND PARK BLVD., OAKLAND PARK
*SWAP SHOP TWO STORY, 3291 SUNRISE BLVD., LAUDERHILL
*SUBWAY, 292-2 INDIAN TRACE ROAD, WESTON
*MT CARMEL CRYSTAL BLUES, 9837 WEST SAMPLE ROAD, CORAL SPRINGS (CATERING)
*LAUDERDALE TENNIS CLUB INC, 600 TENNIS CLUB DRIVE, FORT LAUDERDALE
*FOXY BROWN, 723 EAST BROWARD BLVD., FORT LAUDERDALE
*SPAJUICE BAR, 1217 EAST LAS OLAS BLVD., FORT LAUDERDALE
*BOBBY'S EVENT CONCESSIONS, 35 EAST 44TH STREET, OAKLAND PARK (HOT DOG CART)
*ISTANBUL RESTAURANT, 7070 NORTH BROADWALK, HOLLYWOOD BEACH
*FALAFEL TIME, 1306 EAST LAS OLAS BLVD., FORT LAUDERDALE
*EMPANADA TOP WINES & BEER, 813 EAST LAS OLAS BLVD., FORT LAUDERDALE
*VIBE, 301 EAST LAS OLAS BLVD., FORT LAUDERDALE
*KENTUCKY FRIED CHICKEN, 10395 WEST SAMPLE ROAD, CORAL SPRINGS
*ISLAND SPRINGS JERK CAFE, 8021 WEST SAMPLE ROAD, CORAL SPRINGS
*CHUCK E CHEESE, 8515 PINES BLVD., PEMBROKE PINES
*SOUTH SEA CHINESE KITCHEN, 2900 N ANDREWS AVENUE, FORT LAUDERDALE
*MIAMI SUBS/GRILL, 828 WEST OAKLAND PARK BLVD., WILTON MANORS
*YOGURT UR WAY, 806 EAST LAS OLAS BLVD., FORT LAUDERDALE
*PLATINUM PLATERS BBQ & SEAFOOD, 1275 NW 31ST AVENUE, LAUDERHILL (MOBILE)
*CINEMA 31 STUDIOS, 2172 WILTON DRIVE, WILTON MANORS
*NERO'S, 245 NW 27TH AVENUE, FORT LAUDERDALE
*THE SPORTS BARN, 4223 DAVIE ROAD, DAVIE
*JB'S CHEESE STEAKS, 400 SW 133RD TERRACE, DAVIE (MOBILE)
*BURGER KING, 666 WEST BROWARD BLVD., FORT LAUDERDALE
*TACO BELL, 3500 WEST BROWARD BLVD., FORT LAUDERDALE
*EUROKITCHEN, 122 SW 3RD AVE., DANIA BEACH (CATERING)
*FORTUNES RESTAURANT AND LOUNGE, 1451 NW 31ST AVENUE, LAUDERHILL
*CHILL SPOT AT THE FLEA, 3161 OAKLAND PARK BLVD., OAKLAND PARK
*CENTRAL BROWARD PARK STADIUM CONCESSION, LAUDERHILL
*CENTRAL BROWARD PK TROPICAL SPLASH CONC, LAUDERHILL.
Copyright 2018 by WPLG Local10.com - All rights reserved.