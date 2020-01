Broward County restaurants with most violations in 2019

BROWARD COUNTY, Fla. – It’s that time!

Four Broward County restaurants tie for first place this year.

Local 10 News has crunched the numbers and below is a list of restaurants that had the most violations in all of 2019.

The Florida Department of Business and Professional Regulation inspects restaurants on an “at risk” basis.

Below is information from District 2, which includes Broward County.

Many of the restaurants below were not ordered shut, but did have the most violations.

(1)

41 VIOLATIONS ON 2/19/19

J'S KITCHEN

196 NORTH FEDERAL HIGHWAY

DEERFIELD BEACH

INSPECTION BASED ON COMPLAINT

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDates.asp?SID=&id=6936161

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=6834678&id=6936161

(1)

41 VIOLATIONS ON 6/18/19(ORDERED SHUT)

BAP BISTRO

149 NW 136TH STREET

SUNRISE

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDates.asp?SID=&id=7178528

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=6764826&id=7178528

(1)

41 VIOLATIONS ON 11/22/19

MERCI RESTAURANT

2050 HOLLYWOOD BLVD.

HOLLYWOOD

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDates.asp?SID=&id=7286728

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=7005461&id=7286728

(1)

41 VIOLATIONS ON 7/17/19

TRIPLE B BAR & GRILL

830 SOUTH DIXIE HIGHWAY

HOLLYWOOD

INSPECTION BASED ON COMPLAINT

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDates.asp?SID=&id=5820107

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=7044187&id=5820107

(2)

40 VIOLATIONS ON 5/20/19

BOGART'S AMERICAN KITCHEN

2721 NORTH HIATUS ROAD

COOPER CITY

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDates.asp?SID=&id=6517319

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=6854074&id=6517319

(3)

39 VIOLATIONS ON 7/26/19

TASTE OF PORTLAND

2469 PEMBROKE ROAD

HOLLYWOOD

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDates.asp?SID=&id=6831514

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=7001352&id=6831514

(3)

39 VIOLATIONS ON 7/22/19

OSCO FOOD & SERVICES

DBA- JR. B

1948 HOLLYWOOD BLVD.

HOLLYWOOD

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDates.asp?SID=&id=6607855

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=6993494&id=6607855

(4)

37 VIOLATIONS ON 7/25/19

GO GAI

2051 HOLLYWOOD BLVD.

HOLLYWOOD

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDates.asp?SID=&id=7230185

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=7006105&id=7230185

(5)

36 VIOLATIONS ON 7/16/19

LOS PINCHOS

1940 HOLLYWOOD BLVD.

HOLLYWOOD

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDates.asp?SID=&id=5291216

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=6967270&id=5291216

(6)

35 VIOLATIONS ON 5/6/19

SUN SUN CHINESE FOOD

10335 WEST SAMPLE ROAD

CORAL SPRINGS

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDates.asp?SID=&id=2145351

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=6747985&id=2145351

(7)

33 VIOLATIONS ON 4/22/19

SZE-CHUAN PANDA

8440 WEST OAKLAND PARK BLVD.

SUNRISE

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDates.asp?SID=&id=7203507

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=6824508&id=7203507

(8)

32 VIOLATIONS ON 12/6/19

TACOS TACOS PIZZA PIZZA

2021 PEMBROKE ROAD

HOLLYWOOD

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDates.asp?SID=&id=7285618

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=7098150&id=7285618

(8)

32 VIOLATIONS ON 9/24/19

ASAHI RESTAURANT

9240 WEST COMMERCIAL BLVD.

SUNRISE

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDates.asp?SID=&id=4004486

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=6960486&id=4004486

(8)

32 VIOLATIONS ON 8/5/19

BISTRO 1902 FRENCH CORNER

1885 HOLLYWOOD BLVD.

HOLLYWOOD

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDates.asp?SID=&id=6787055

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=6998298&id=6787055

(9)

31 VIOLATIONS ON 7/30/19

LA CALENTINA NO. 1

1931 PEMBROKE ROAD

HOLLYWOOD

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDates.asp?SID=&id=4336767

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=6964605&id=4336767

(9)

31 VIOLATIONS ON 7/24/19

SEBASTIANOS RESTAURANT

4551 HOLLYWOOD BLVD.

HOLLYWOOD

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDates.asp?SID=&id=2146139

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=6945906&id=2146139

(10)

30 VIOLATIONS ON 7/18/19

MOONLITE DINER

OAKWOOD PLAZA

3500 OAKWOOD BLVD.

HOLLYWOOD

NEW OWNERS AS OF 12/5/19

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDates.asp?SID=&id=7557592

(10)

30 VIOLATIONS ON 7/3/19

LAS VEGAS CUBAN CUISINE

1727 EAST HALLANDALE BEACH BLVD.

HALLANDALE BEACH

INSPECTION BASED ON COMPLAINT

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDates.asp?SID=&id=4328233

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=7015015&id=4328233