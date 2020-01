Close to 100 Broward kitchens make Local 10 Clean Plate list

BROWARD COUNTY, Fla. – I hear it all the time!

“Every place has roaches and rodent issues.” NOT!

Below is a list of places that had ZERO VIOLATIONS during their unannounced routine state inspection in the fourth quarter of 2019.

WE THANK THEM FOR MAKING OUR HEALTH AND SAFETY A PRIORITY!

Look for a Miami-Dade and Monroe County list on Friday.

*DUNKIN DONUTS 1724 WEST HILLSBORO BLVD. DEERFIELD BEACH 12/27/19

*SONNY'S FAMOUS STEAK HOAGIES 1857 NW 66TH AVENUE HOLLYWOOD 12/26/19

*BURGER KING 12801 WEST SUNRISE BLVD. SUNRISE 12/26/19

*FROSTY POINT 2022 NE 36TH STREET LIGHTHOUSE POINT 12/19/19

*OFFERDAHL'S OFF THE GRILL 2400 NORTH FEDERAL HIGHWAY LIGHTHOUSE POINT 12/18/19

*EAST CHINA 910 NORTH FEDERAL HIGHWAY FORT LAUDERDALE 12/18/19

*WORLD FAMOUS 3684 WEST OAKLAND PARK BLVD. LAUDERDALE LAKES 12/18/19(MOBILE)

*HEALTH RUSH 6832 WEST ATLANTIC BLVD. MARGATE 12/17/19

*OCEAN GRILL 1200 SOUTH OCEAN BLVD. POMPANO BEACH 12/16/19

*PCS PRIVATE CHEF SERVICES 2134 MEARS PARKWAY MARGATE 12/12/19

*TACO BELL 50 NORTH FEDERAL HIGHWAY DEERFIELD BEACH 12/13/19

*WENDY'S 2801 DAVIE BLVD. FORT LAUDERDALE 12/12/19

*BLAZIN WINGS 1219 SOUTH FEDERAL HIGHWAY DEERFIELD BEACH 12/11/19

*FLANIGAN'S 2600 WEST DAVIE BLVD. FORT LAUDERDALE (CATERING)

*500 CAFE 500 JIM MORAN BLVD. DEERFIELD BEACH 12/6/19

*FLIK AT AMEX 1500 NW 136TH AVENUE SUNRISE 12/6/19

*BB&T CENTER 1 PANTHER PKWY. SUNRISE 12/5/19

*MASTROS OCEAN CLUB 3000 NE 32ND AVENUE FORT LAUDERDALE 12/4/19

*THE LONE WOLF EXPRESS 1800 SW 3RD STREET POMPANO BEACH 12/4/19(MOBILE)

*SHAKE SHACK 2400 NORTH FEDERAL HIGHWAY FORT LAUDERDALE 12/2/19

*CHECKER'S 225 SOUTH STATE ROAD 7 MARGATE 12/2/19

*CATERING BY JOEL'S PLACE 11481 WEST OAKLAND PARK BLVD. SUNRISE 12/2/19

*DAIRY QUEEN 6552 SW 39TH STREET DAVIE 11/26/19

*SHARKEY'S BLVD. LOUNGE 5889 MARGATE BLVD. MARGATE 11/26/19

*BETTY'S SOUL FOOD RESTAURANT 601 NW 22ND ROAD FORT LAUDERDALE(MOBILE)

*QUICKLY BOBA TEA 6013 STIRLING ROAD DAVIE 11/26/19

*YOGURT UR WAY 806 EAST LAST OLAS BLVD. FORT LAUDERDALE 11/26/19

*SHAVEDWAY SUBS 4900 WEST ATLANTIC BLVD. MARGATE 11/25/19

*PDQ 3333 WEST HILLSBORO BLVD. DEERFIELD BEACH 11/22/19

*MONSTER CONE 3410 EMERALD POINT DRIVE HOLLYWOOD (MOBILE)

*CHICK-FIL-A 3648 WEST HILLSBORO BLVD. DEERFIELD BEACH 11/20/19

*RESIDENCE INN POMPANO BEACH 2880 CENTER PORT CIRCLE POMPANO BEACH 11/15/19

*SUNRISE CIVIC CENTER AND ATHLETIC CLUB 10610 WEST OAKLAND PARK BLVD. SUNRISE 11/15/19

*TY PARK 3300 NORTH PARK ROAD HOLLYWOOD 11/13/19

*MIDNIGHT COOKIES & ICE CREAM 3341 SHERIDAN STREET HOLLYWOOD 11/13/19

*ROB'S BAGELAND 8188 WILES ROAD CORAL SPRINGS 11/12/19

*RED ZEPPELIN 801 EAST DANIA BEACH BLVD. DANIA BEACH 11/12/19 (MOBILE)

*GALLEY MARKET 3201 STATE ROAD 84 DAVIE 11/7/19

*DAVIE RODEO ARENA 4271 DAVIE ROAD DAVIE 11/7/19

*NEXT GENERATION CATERING 5007 NORTH HIATUS ROAD SUNRISE 11/6/19 (CATERING)

*MALVO'S CHILL SPOT 1437 SOUTH POWERLINE ROAD POMPANO BEACH 11/4/19 (CATERING)

*DAIRY QUEEN 5405 LYONS ROAD COCONUT CREEK 11/1/19

*KENS HOT DOGS 2660 NE 52ND COURT LIGHTHOUSE POINT 11/1/19(MOBILE)

*THERSY'S FOOD TRUCK 1900 WEST OAKLAND PARK BLVD. OAKLAND PARK 11/1/19(MOBILE)

*C&I NEXT DOOR 537 NW 1ST AVENUE FORT LAUDERDALE 10/31/19

*TAYLOR MADE BBQ 5612 SW 18TH STREET WEST PARK 10/31/19 (MOBILE)

*BIG DAWGS 2 7357 DAVIE ROAD EXT. DAVIE 10/31/19

*FIRST WATCH RESTAURANT 12598 PINES BLVD. PEMBROKE PINES 10/30/19

*NEKTER JUICE BAR 4449 LYONS ROAD COCONUT CREEK 10/29/19

*PRESHA'S CATERING 5817 SW 21ST STREET WEST PARK 10/28/19 (MOBILE)

*POOHCHELLOS 4630 SW 21ST STREET WEST PARK 10/28/19 (MOBILE)

*THE PATIO 2401 NE 11TH AVE. WILTON MANORS 10/25/19

*DR. FEELGOODS 4251 NORTH DIXIE HIGHWAY POMPANO BEACH 10/24/19

*OCAE ALL SERVICES 6468 PINES BLVD. PEMBROKE PINES 10/24/19

*TASTEY BUDZ 6468 PINES BLVD. PEMBROKE PINES 10/24/19(CATERING)

*ROYLES GOURMET 6468 PINES BLVD. PEMBROKE PINES 10/24/19

*GAME NIGHT ARCADE 2125 UNIVERSITY DRIVE CORAL SPRINGS 10/24/19

*GARDEN BISTRO 2900 WEST SAMPLE ROAD POMPANO BEACH 10/23/19

*CHERRY SMASH ICE CREAM 8000 WILES ROAD CORAL SPRINGS 10/22/19

*MCDONALDS 13642 STATE ROAD 84 DAVIE 10/21/19

*REGAL CINEMA 2600 NW 136TH STREET SUNRISE 10/21/19

*CONRAD BANQUET FACILITY 551 NORTH FLL BEACH BLVD. FORT LAUDERDALE 10/21/19(CATERING)

*THE VENUE 2345 WILTON DRIVE WILTON MANORS 10/21/19

*TACO LOCO 1062 WEST SAMPLE ROAD POMPANO BEACH 10/21/19

*ICE CREAM VENDING AT PINES FORD 8655 PINES BLVD. PEMBROKE PINES 10/18/19

*A UNIVERSAL RENTALS & EVENTS 5740 MARGATE BLVD. MARGATE 10/18/19(CATERING)

*C&G CATERING 5740 MARGATE BLVD. MARGATE 10/18/19

*AURORA'S MEXICAN KITCHEN 5740 MARGATE BLVD. MARGATE 10/18/19(CATERING)

*POD PIZZA OSTERIA DEL DUOMO 257 COMMERCIAL BLVD. LAUDERDALE BY THE SEA 10/17/19

*MCDONALD'S 27 WEST BROWARD BLVD. FORT LAUDERDALE 10/15/19

*PRO KITCHEN HUB 5007 NORTH HIATUS ROAD SUNRISE 10/15/19

*CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1774 SHERIDAN STREET HOLLYWOOD 10/15/19

*NELLYS FRIED CREAMERY 5007 NORTH HIATUS ROAD 10/15/19 (CATERING)

*TACO BELL 11431 WEST SAMPLE ROAD CORAL SPRINGS 10/11/19

*GREEN LEAFS/BANANAS SAWGRASS MILLS 12801 WEST SUNRISE BLVD. SUNRISE 10/11/19

*ULTRA JUICE AND FRUIT SALAD BAR 901 PROGRESSO DRIVE FORT LAUDERDALE 10/10/19

*SICILIANO'S FROZEN CUSTARD 5917 HOLLYWOOD BLVD. HOLLYWOOD 10/10/19

*CAPRICE 2950 NE 32ND AVENUE FORT LAUDERDALE 10/9/19

*MCDONALD'S 3073 WEST OAKLAND PARK BLVD. OAKLAND PARK 10/9/19

*CYPRESS MOBILE CAFE 851 WEST CYPRESS CREEK ROAD FORT LAUDERDALE 10/9/19(MOBILE)

*INIKA FOODS 2410 NORTH DIXIE HIGHWAY WILTON MANORS 10/8/19 (CATERING)

*OMUSUBEE 5007 NORTH HIATUS ROAD SUNRISE 10/7/19 (CATERING)

*ISLAND PALATE CATERING 5007 NORTH HIATUS ROAD SUNRISE 10/7/19(CATERING)

*CARIBBEAN TOUCH CATERING 5007 NORTH HIATUS ROAD SUNRISE 10/7/19(CATERING)

*CHUCK E. CHEESE 2201 NORTH FEDERAL HIGHWAY POMPANO BEACH 10/4/19

*SUBWAY 4002 SW 64TH AVENUE DAVIE 10/4/19

*IKEA BISTRO (IKEA)150 NW 136TH STREET SUNRISE 10/4/19

*STEAK 954 W HOTEL 3101 BAYSHORE DRIVE FORT LAUDERDALE 10/4/19

*THE ROYAL PALMS RESORT 717 BREAKERS AVENUE FORT LAUDERDALE 10/4/19

*BRINY RIVERDANCE 220 SW 2ND STREET FORT LAUDERDALE 10/3/19

*PIZZERIA MAGADDINO BROWARD CONVENTION CENTER 1950 EISENHOWER BLVD. FORT LAUDERDALE 10/2/19(CATERING)

*GRAND FLORIDA KITCHEN BROWARD CONVENTION CENTER 1950 EISENHOWER BLVD. FORT LAUDERDALE 10/2/19(CATERING)

*CYBER CAFE BROWARD CONVENTION CENTER 1950 EISENHOWER BLVD. FORT LAUDERDALE 10/2/19

*HOLLYWOOD DELI 6100 HOLLYWOOD BLVD. HOLLYWOOD 10/1/19

*LILOCOOK 1428 EAST ATLANTIC BLVD. POMPANO BEACH 10/1/19