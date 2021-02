México identifica a 5 guatemaltecos asesinados en Tamaulipas

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

El fiscal no explicó cuál fue el móvil del crimen pero en México policías locales y estatales corruptos están a menudo a sueldo de los cárteles. Estas bandas del crimen organizado suelen cobrar a los traficantes de migrantes por cruzar sus territorios y secuestran o matan al grupo que no haya pagado o a quienes optaron por cruzar con organizaciones rivales.

Ramiro Coronado, tío de Adán, dijo vía telefónica a The Associated Press que lamentaba la confirmación de la muerte de su sobrino “porque estaba en vías de lucha para lograr un sueño de superación”. El joven tenía una pequeña ferretería que se vio afectada con la pandemia. Coronado dijo que la familia es de escasos recursos y pidió apoyo “quizás con visas para llegar a Estados Unidos” porque ellos necesitan salir adelante, dijo.

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.