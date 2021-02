Fuentes AP: Gobierno de EEUU rechazó reunión con Bukele

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Juan González, director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, dijo el mes pasado que se prevé que el gobierno de Biden tenga “diferencias” con el presidente de El Salvador y que cualquier mandatario que no esté dispuesto a combatir la corrupción no será considerado un aliado de Estados Unidos.

