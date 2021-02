AMN-GEN NO FUE REAL

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Vladimir Putin no se aplicará la vacuna Sputnik V porque no es segura para mayores de 60 años”, dicen varias publicaciones.

“Soy un ciudadano respetuoso de la ley en ese asunto. Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso por ahora no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta”, respondió el 17 de diciembre.

Además, los lineamientos publicados por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades estadounidenses (CDC, por sus siglas en inglés) indican que una persona recuperada de COVID-19 puede reincorporarse a sus actividades normales 10 días después de haber dado positivo, en caso de que los síntomas no persistan. En la mayoría de estos casos una prueba negativa no se requiere para retomar las actividades y el contacto con otras personas.

El reportaje de Time no confirma ninguna de las teorías conspiratorias que el expresidente Donald Trump y sus aliados impulsaron antes, durante y después de las elecciones. La historia publicada por Time en realidad habla de una campaña que se creó “para proteger la elección” la cual se realizó no para beneficiar a Biden, sino para “garantizar que la elección fuera libre y justa, creíble y sin corrupción”.

MEXICO CITY – CIUDAD DE MÉUn resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

