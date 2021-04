López Obrador visitará frontera de México con Guatemala

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Harris ha dicho que está trabajando a partir de la posición de que la mayoría de las personas no desean dejar sus hogares. Los problemas económicos, climáticos, de sostenibilidad alimentaria y corrupción no serán resueltos de un día para otro, pero Estados Unidos estudia lo que puede hacer sobre el desarrollo económico en esos países, agregó.

El número de niños migrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos se ha vuelto un problema creciente para el gobierno de Biden, que continúa regresando a la mayoría de los migrantes a México, pero ha dicho que no lo hará en los casos de menores no acompañados.

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.