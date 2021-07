El presidente Biden habla con una niña cuyo padre y tío siguen desaparecidos por el derrumbe del edificio de Surfside

Copyright 2021 by WPLG Local10.com - All rights reserved.

“Dije, ‘Sr. Presidente, si no le importa, me gustaría que al menos la saludara “, dijo Burkett. “Me miró y dijo: ‘Tráela ahora mismo’”.

During Surfside visit, President Biden spoke with young girl whose father and uncle remain missing

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.