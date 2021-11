Dramaturgo y opositor cubano realizará marcha en solitario

Full Screen 1 / 2 Copyright 2021The Associated Press. All rights reserved. El dramaturgo Yunior Garca habla con la prensa cuando sale de la fiscala provincial en La Habana, Cuba, el jueves 21 de octubre de 2021. (AP Foto/Ramn Espinosa)

HAVANA – El dramaturgo y activista cubano Yunior García Aguilera anunció el jueves que realizará una marcha en solitario el domingo en la víspera de una manifestación opositora cuya realización no fue autorizada por el gobierno. “Hemos buscado un diálogo que nos han negado una y otra vez”, dijo García en una declaración en su página de Facebook y luego repetida por la de Archipiélago, la plataforma que coordina la manifestación prevista para el lunes 15. “Comprendan (dirigiéndose al gobierno) que ya es tiempo de un diálogo nacional, real y fraterno entre todos los cubanos, sin excepciones”. Archipiélago -que además de García tiene una treintena de coordinadores de diversas orientaciones políticas- solicitó permiso para realizar una manifestación el próximo lunes en nueve ciudades del país al amparo del derecho a manifestarse incluido en la nueva constitución. Pero el pedido fue rechazado por el gobierno que alega que las manifestaciones promueven un “golpe blando” y destacó que la carta magna establece que el socialismo es “irrevocable”. Ad “Caminaré en silencio”, escribió García sobre su protesta del domingo, “portando únicamente una rosa blanca. Y esto no es un acto de heroísmo, es un acto de responsabilidad”. La marcha será en “solitario”, agregó. Tanto García como sus colegas de Archipiélago indicaron que la idea era realizar una protesta pacífica en reclamo de la liberación de presos -sobre todo de las personas arrestadas en las caóticas manifestaciones de julio-, por los derechos humanos y por un diálogo nacional. García acusó al gobierno de desoír a sus compatriotas en medio de una profunda crisis económica y política. “Hay dos cosas que me repito todas las noches antes de intentar, no siempre con éxito, dormir unas horas: uno, jamás convertirme en lo mismo que critico; dos, buscar siempre el equilibrio entre sensatez, firmeza y responsabilidad”, manifestó. El gobierno acusó a Estados Unidos de estar detrás de la manifestación prevista para el del 15 como una forma de desestabilizar a la revolución en el marco de una política de cinco décadas de hostilidades que incluye sanciones -como la imposibilidad de comerciar, la persecución de buques con petróleo o la prohibición de enviar remesas- hasta acciones de sabotaje. Ad García rechazó haber recibido fondos u orientaciones de Washington o grupos de interés de ese país. Cuba atraviesa una fuerte crisis económica agudizada por la pandemia de COVID-19, las sanciones estadounidenses y las dificultades de la reforma financiera iniciada en enero para corregir las desviaciones de la doble moneda existente hasta entonces.

