Gordo de la lotería Mega Millions supera los 1,000 millones

July 27, 2022, 8:07 AM

Mega Millions jackpot: $830 million

DES MOINES, Iowa, EE.UU. – El gigantesco bote de la lotería Mega Millions se disparó hasta 1.020 millones de dólares luego de que nadie acertó los seis números de la combinación ganadora en el sorteo del martes. El nuevo bote estimado será el cuarto premio de la lotería más grande en el país. El premio es tan elevado porque, en los últimos 29 sorteos celebrados desde el 15 de abril, ninguno de los boletos vendidos tenía los seis números ganadores La combinación ganadora del martes fue: 07-29-60-63-66, Mega Ball: 15. El premio de 1.020 millones de dólares es para los ganadores que elijan la opción de pago anual durante 30 años. Pero la mayoría optan por la opción en efectivo, que para el sorteo del viernes tendrá un premio estimado de 602,5 millones de dólares. La probabilidad de ganar el bote es de una entre 302,5 millones. Mega Millions se juega en 45 estados además de en Washington, D.C. y en las Islas Vírgenes estadounidenses, y está coordinada por las loterías estatales.

Copyright 2022 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.