El congreso peruano reconsiderará adelantar las elecciones

Gente caminando por una calle en Ayacucho, Per, el domingo 18 de diciembre de 2022. El congreso peruano tena previsto considerar el martes 20 de diciembre de 2022 la celebracin de elecciones anticipadas, presionado por manifestantes que han cortado autopistas y chocado con las fuerzas de seguridad en medio de protestas mortales en todo el pas desatadas cuando los legisladores destituyeron al expresidente Pedro Castillo. (AP Foto/Hugo Curotto)

