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Clean Plate: Restaurants with zero violations in Broward County in April, May

Jeff Weinsier, Investigative Reporter

Tags: Dirty Dining, Broward County

BROWARD COUNTY, Fla. – Below is a list of places that had ZERO VIOLATIONS on their unannounced routine food safety inspection in Broward County in April and May 2022.

Most places are inspected twice a year, but it’s a risk-based system.

Restaurant inspections are performed by the Florida Department of Business and Professional Regulation.

We thank them all for making our health and safety a priority.

*POTATOES OF STEELE AND MORE 1134 NW 6TH ST. FORT LAUDERDALE 5/21/22(MOBILE)

*DIANA FOOD GROUP 4020 NE 10TH WAY. POMPANO BEACH 5/16/22 (CATERING)

*KNS GRILL 1536 NW 6TH STREET FORT LAUDERDALE 5/12/22

*BURGER KING 2990 N. STATE ROAD 7 MARGATE 5/11/22

*KAYA’S MEDITERRANEAN BISTRO 1411 N. PALM AVE. PEMBROKE PINES 5/11/22

*SOFLO EATERY 4072 NE 5TH TERR. OAKLAND PARK 5/10/22(MOBILE)

*RUTTI JEANNE’S CRUSTATION 1001 NE 1ST AVE. POMPANO BEACH 5/9/22 (MOBILE)

*PARADISE COFFEE SHOP 6001 N. OCEAN DR. HOLLYWOOD 5/5/22

*ACALA CATERING 4734 NE 12TH AVE. OAKLAND PARK 5/4/22(MOBILE)

*MOMMIE’S KITCHEN 1360 HAMMONDVILLE ROAD POMPANO BEACH 5/4/22(MOBILE)

*COSTRA SUNSET BAR AND GRILL 4010 S. OCEAN DR. HOLLYWOOD 5/4/22

*SOUTH BEACH LADY 1318 N. OCEAN DR. HOLLYWOOD 5/4/22

*SUNRISE BITE 6145 W. SUNRISE BLVD. PLANTATION 5/2/22

*URBAN ICE CREAM 2415 GARFIELD ST. HOLLYWOOD 5/2/22(MOBILE)

*DI BIY JERK 4350 SW 59TH AVE. FORT LAUDERDALE 5/2/22(MOBILE)

*BURGA BWOY 4350 SW 59TH AVE. DAVIE 5/2/22 (MOBILE)

*LSB2 CATERING 1360 HAMMONVILLE ROAD POMPANO BEACH 4/29/22(MOBILE)

*JAYNO’S PIZZA 5272 N. STATE ROAD 7 FORT LAUDERDALE 4/29/22

*DENNY’S 1290 N. UNIVERSITY DR. PEMBROKE  PINES 4/29/22

*SAHARA INTERNATIONAL RESTAURANT 1213 N. SURF ROAD HOLLYWOOD 4/28/22

*MITHANYA’S CUISINE 5007 N. HIATUS ROAD SUNRISE 4/26/22 (CATERING)

*GRANDMA’S KITCHEN 731 NW 18TH STREET POMPANO BEACH 4/26/22(MOBILE)

*POLLO TROPICAL 5450 N. UNIVERSITY DR. CORAL SPRINGS 4/25/22

*FINGER FL GOOD 3670 N. STATE ROAD 7 LAUDERDALE LAKES 4/22/22(MOBILE)

*LA DOLCE VITA 3331 NE 33RD ST. FORT LAUDERDALE 4/22/22

*HELLO TACO 1901 S. STATE ROAD 7 FORT LAUDERDALE 4/18/22 (MOBILE)

*HONG KONG CHINESE FOOD 2422 N. STATE ROAD 7 MARGATE 4/15/22

*BURGERFI 4343 N. OCEAN DR. LAUDERDALE BY THE SEA 4/14/22

*FOUNTAINHEAD DINING ROOM 3900 N. OCEAN DR. LAUDERDALE BY THE SEA 4/14/22

*O AND JS KITCHEN 5815 SW 21ST ST. WEST PARK 5/14/22 (MOBILE)

*GULFSTREAM PARK THEME PARK CARTS 901 S. FEDERAL HIGHWAY HALLANDALE BEACH 4/13/22(MOBILE)

*LA BARE 2750 E. OAKLAND PARK BLVD. FORT LAUDERDALE 4/13/22

*UNDERGROUND KITCHEN 4072 NE 5TH TERR. OAKLAND PARK 4/13/22(CATERING)

*NOBILE STAR KAVA CAFE 116 S. 20TH AVE. HOLLYWOOD 4/13/22

*BACK IN THE DAY BAR B QUE 473 W. EVANSTON CIRCLE FORT LAUDERDALE 4/13/22(MOBILE

*GLAZE GODZ 1451 NW 31ST AVE. LAUDERHILL 4/13/22

*SUSHI SONG 6105 WEST HOLLYWOOD BLVD. HOLLYWOOD 4/11/22

*LAQUNITA INN AND SUITES 13651 NW 2ND ST SUNRISE 4/11/22

*HEAVEN’S KITCHEN 361 NW 27TH AVE. POMPANO BEACH 4/11/22 (MOBILE)

*3 ISLAND GS MOBILE CUISINE 430 S. DIXIE HIGHWAY HOLLYWOOD 4/9/22 (MOBILE)

*MAGA VAULT 2801 GREENE ST. HOLLYWOOD 4/8/22

*BONA ITALIAN RESTAURANT 2468 WILTON DR. WILTON MANORS 4/8/22

*TACO BELLUS 901 PROGRESSO DRIVE FORT LAUDERDALE 4/8/22(MOBILE)

*GHOST PIZZA WINGS 4072 NE 5TH TERRACE OAKLAND PARK 4/8/22

*DELICIAS EXPRESS 1042 NE 43RD COURT OAKLAND PARK 4/8/22(MOBILE)

*TACO VIAJERO 2116 NW 62ND AVE. MARGATE 4/7/22(MOBILE)

*MCGOWENS 310 N. BROADWALK HOLLYWOOD 4/6/22

*GREYS LUXE OCCASIONS 2083 N. POWERLINE ROAD POMPANO BEACH (CATERING)

*SABORES & RITMOS 1824 HARRISON ST. 4/6/22

*RED PELICAN BAR & HOOKAH LOUNGE 230 N BROADWALK HOLLYWOOD 4/6/22

*PROPHETS TOUCH RIBS 1240 NW 31ST AVE. FORT LAUDERDALE 4/5/22(MOBILE)

*A-5 BAR 3005 BAYSHORE DR. FORT LAUDERDALE 4/4/22

*RED ZEPPELIN 801 E. DANIA BEACH BLVD. DANIA BEACH 4/2/22(MOBILE)

*RED HILLS RESTAURANT AND LOUNGE 3051 NW 19TH ST. FORT LAUDERDALE 4/1/22

*CATERING BY MARK 4153 SW 47TH AVENUE FORT LAUDERDALE 4/1/22 (CATERING)

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About the Author:

Jeff Weinsier joined Local 10 News in September 1994. He is currently an investigative reporter for Local 10. He is also responsible for the very popular Dirty Dining segments.

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