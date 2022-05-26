Clean Plate: Restaurants with zero violations in Miami-Dade, Monroe in April, May

Below is a list of places that had ZERO VIOLATIONS on their unannounced routine food safety inspection in Miami-Dade and Monroe counties in April and May 2022.
Most places are inspected twice a year, but it’s a risk-based system.
Restaurant inspections are performed by the Florida Department of Business and Professional Regulation.
We thank them all for making our health and safety a priority.
*FRIENDS BBQ GRILL 1678 MIAMI GARDENS DR. NORTH MIAMI BEACH 5/19/22(MOBILE)
*DICKSON SMOKEHOUSE 32361 SW 202 PL. HOMESTEAD 5/19/22 (MOBILE)
*CEVISHIRO 3801 BISCAYNE BLVD. MIAMI 5/18/22
*SUSHI LUCY 1680 NW 123RD ST. NORTH MIAMI 5/18/22
*FLEA MARKET FISH FRY 30250 OVERSEAS HIGHWAY BIG PINE KEY 5/17/22
*MOE’S SOUTHWEST GRILL 13545 BISCAYNE BLVD. NORTH MIAMI 5/17/22
*CARIB BLENDS 19800 NE MIAMI CT. MIAMI 5/16/22(MOBILE)
*PAN CON TIMBA 3325 NW 70TH AVE. MIAMI 5/16/22(MOBILE)
*PASTEL DE FEIRA 600 W 27TH STREET HIALEAH 5/13/22 (MOBILE)
*DSABOR CAFE 530 SHARAZAD BLVD. OPA LOCKA 5/10/22
*EZ MEALS TO GO 422 NW 10TH AVE. HOMESTEAD 5/10/22(CATERING)
*DICKIES BARBECUE PIT 374 MIRACLE MILE CORAL GABLES 5/9/22
*THAT! TACO PLACE 3800 SW 8TH STREET CORAL GABLES 5/4/22 (MOBILE)
*THE ANDERSON 709 NE 79TH STREET MIAMI 5/3/21
*MR. ERRRTHANG 5995 NW 72ND AVENUE MIAMI 5/3/22 (MOBILE)
*EL TORO 709 NE 79TH STREET MIAMI 5/3/22
*CON SABOR MARACUCHO 10546 SW 8TH STREET MIAMI 5/3/21(MOBILE)
*SAGAMORE MIAMI BEACH(POOL BAR)1671 COLLINS AVE. MIAMI BEACH 4/29/22
*JAZID 1342 WASHINGTON AVE. MIAMI BEACH 4/29/22
*STRAWBERRY MOON 601 WASHINGTON AVE. MIAMI BEACH 4/28/22
*THE BEAST FOOD SERVICES 10546 SW 8TH STREET MIAMI 4/28/22
*ROYAL PALACE BALLROOMS 1550 WEST 84TH STREET HIALEAH 4/28/22
*HOLY MOLY DONUTS 305 10470 SW 187TH ST. MIAMI 4/27/22(MOBILE)
*SURF’S N TURF’S 13955 SOUTH BISCAYNE RIVER ROAD MIAMI (MOBILE)
*THE CONCH HOUSE HERITAGE INN 625 TRUMAN AVE. KEY WEST 4/26/22
*100 MONTADITOS 13440 SW 120TH STREET MIAMI 4/25/22(MOBILE)
*HAPPY FACE DOGS 1942 NW 18TH TERRACE MIAMI 4/25/22(HOT DOG CART)
*STANDING OVATIONS CATERING 860 NE 79TH STREET MIAMI (CATERING)
*NILZA MARTINS FOOD SERVICES 860 NE 79TH STREET MIAMI 4/22/22 (CATERING)
*YALL FOODS 860 NE 79TH STREET MIAMI 4/22/22
*ORLANDO’S PAELLA FOOD TRUCK 6446 SW 8TH STREET MIAMI 4/20/22 (MOBILE)
*MS. CHEEZIOUS 7418 BISCAYNE BLVD. MIAMI 4/20/22(MOBILE)
*BOBO FOOD TRUCK 7885 WEST 20TH AVE. HIALEAH 4/20/22(MOBILE)
*MS.CHEEZIOUS 2517 NW 21ST TERRACE MIAMI 4/20/22(MOBILE)
*STELA’S KITCHEN 5200 BLUE LAGOON DR. MIAMI 4/19/22
*ZANE GREY LOUNGE 81576 OVERSEAS HIGHWAY ISLAMORADA 4/19/22
*SAUCY LIPS PRIME 860 NE 79TH STREET MIAMI 4/18/22(CATERING)
*PREMIER BEVERAGE CATERING 860 NE 79TH STREET 4/18/22(CATERING)
*AUNTIE ROSE 860 NE 79TH STREET MIAMI 4/18/22(CATERING)
*CHEZCORTICO 15601 NW 52ND AVENUE HIALEAH 4/13/22(MOBILE)
*CURLEYS 8517 NW 22ND AVE. MIAMI 4/12/22
*CAPTAIN LOBSTER AND MORE 999 NW 89TH AVE. MEDLEY 4/11/22(MOBILE)
*PRITIKIN LONGEVITY CENTER & SPA 4400 NW 87TH AVE. DORAL 4/11/22
*TRUMP DORAL BANQUET 4400 NW 87TH AVE. DORAL 4/11/22
*LOBSTER BOYS ROLLS #2 2927 NW 7TH AVE. MIAMI 4/11/22(MOBILE)
*TRUMP DORAL MAIN KITCHEN 4400 NW 87TH AVE. DORAL 4/11/22
*TRUMP DORAL PALM GRILL 4400 NW 87TH AVE. 4/11/22
*PULLMAN MIAMI AIRPORT LA RIVIERA BAKERY KITCHEN 5800 BLUE LAGOON DR. MIAMI 4/8/22
*RANCHO WYNWOOD 3117 NW 7TH AVE. MIAMI 4/8/22 (MOBILE)
*PULLMAN MIAMI AIRPORT LE BAR 5800 BLUE LAGOON DR. MIAMI 4/8/22
*PURPLE PEOPLE EATERY 292 NW 54TH ST. MIAMI 4/7/22 (MOBILE)
*EL RANCHO DE LOS FRIJOLES 17000 SW 177TH AVE. MIAMI 4/7/22 (MOBILE
*MIMI’S MEALS 6708 WEST FLAGLER ST. MIAMI 4/7/22 (MOBILE)
*VARIOUS HARD ROCK STADIUM EATERIES 4/6/22
*THE LOBSTER FOOD TRUCK 1101 BRICKELL AVE. MIAMI 4/6/22)MOBILE)
*LAS MEXICANAS 9979 SW 142ND AVE. MIAMI 4/5/22 (MOBILE)
*CONVENTION CENTER 19999 WEST COUNTRY CLUB DRIVE AVENTURA 4/5/22
*LESLIE CATERING #2 229 WEST 28TH STREET MIAMI 4/5/22(MOBILE)
*KING OF FLAVORS 3501 NW 212TH ST. MIAMI GARDENS 4/5/22(MOBILE)
*CITY WINGS 305 3048 NW 56TH ST. MIAMI 4/4/21(MOBILE)
*THE SETAI THE GRILL 2001 COLLINS AVE. 4/4/22
*GENERATOR MIAMI POOL BAR 3120 COLLINS AVE. MIAMI BEACH 4/1/22