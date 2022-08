Fire erupts at crude oil warehouse in Cuba

Cubans report a warehouse with crude oil caught on fire on Friday evening in Matanzas.

MIAMI – A cloud of dark smoke billowed from a warehouse on Friday in Cuba.

Authorities reported there was a fire at a warehouse where crude oil was stored in Matanzas.

Government officials told Granma, the Cuban government’s newspaper, that lightning struck a tank.

Cuba’s TV Yumurí reported the tank was at 59% capacity, no one was injured and firefighters were working to extinguish the fire.

Related social media

#Matanzas se trabaja intensamente para sofocar el incendio del tanque que fue producido por una descarga eléctrica #Cuba #CubaViveYTrabaja @UlisesGuilarte pic.twitter.com/xH1UPiRecg — Osmar Ramirez Ctc (@CtcOsmar) August 6, 2022

Producto a un rayo se incendio un tanque de crudo en la base de Supertanquero de #Matanzas. En el lugar presente las principales autoridades de la Provincia encabezados por la 1ra Sec. del #PCCMatanzas @SuselyMorfaG y el Gobernador @mariofsabines.#FuerzaMatanzas #CubaPorLaPaz pic.twitter.com/9hdXwKpP6I — Yasiel López Seoane (@YASIEL59813088) August 6, 2022

Sigue fuerte el incendio en la base de combustible de Matanzas.

Hasta Dios está contra la dictadura#CubaPaLaCalle #TwitterCuba 🇨🇺

pic.twitter.com/lGqWz54YUH — #TwıtterCuba (@TwiterCuba) August 6, 2022

Incendio provocado por una descarga eléctrica en la base de super tanquero #Matanzas. Autoridades, cuerpo de bomberos, MININT, la FAR estamos en el lugar. Confianza que la situación se va a controlar #FuerzaMatanzas #Cuba #Matanzas @DiazCanelB @DrRobertoMOjeda pic.twitter.com/OCxqMxtIlx — Susely Morfa González (@SuselyMorfaG) August 6, 2022

⚠️⚠️Imágenes de hace pocos minutos desde Matanzas... el incendio aún no se controla. pic.twitter.com/AN48ORplqw — Mag Jorge Castro🇨🇺 (@mjorgec1994) August 6, 2022

