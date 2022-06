Migración, un tema clave en la Cumbre de las Américas

Migrantes miran a un dron de prensa mientras caminan por el carretera de Huehuetan, en el estado de Chiapas, México, el 7 de junio de 2022. El grupo salió de Tapachula en la víspera, cansados de esperar a que se normalizase su estatus en una región con poco trabajo y todavía lejos de su objetivo: llegar a Estados Unidos. (AP Foto/Marco Ugarte)

