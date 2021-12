Clean Plate: Broward County restaurants with zero violations in November

Below is a list of places in Broward County that had ZERO VIOLATIONS on their unannounced state inspections in November.

These are not re-inspections, but routine and unannounced.

Restaurants throughout South Florida are not visited every month by health inspectors, so if your favorite spot isn’t listed, it doesn’t mean they have violations. Inspections are done routinely and unannounced. These are the restaurants that were visited in November.

We THANK them for making cleanliness a priority.

**POLO CHICKEN 8021 KIMBERLY BLVD. NORTH LAUDERDALE 11/2/21

**SMOOTHIE JUNGLE CAFE 8021 W. SAMPLE ROAD CORAL SPRINGS 11/2/21

**CARAIBE CREOLE 5007 N. HIATUS ROAD SUNRISE 11/2/21

**OLLI OLIVE PIZZA 4599 N. UNIVERSITY DR. LAUDERHILL 11/2/21

**CHICAGO ME UP CORAL SPRINGS(MOBILE) 11/2/21

**FIN’S KITCHEN DEERFIELD BEACH (MOBILE) 11/2/21

**MEMORABLE MOMENTS 5007 N. HIATUS ROAD SUNRISE (CATERING) 11/2/21

**KFC 5850 WILES ROAD CORAL SPRINGS 11/2/21

**GUMBO TWIST 5007 N. HIATUS ROAD SUNRISE (CATERING) 11/2/21

**WENDYS 930 W. CYPRESS CREEK ROAD FORT LAUDERDALE 11/4/21

**LITTLE CAESARS PIZZA 5953 W. OAKLAND PARK BLVD. LAUDERHILL 11/4/21

**GRAND PALACE BALLROOM 8062 W. MCNAB ROAD NORTH LAUDERDALE 11/4/21

**LAGO MAR COUNTRY CLUB GRILL 500 NW 127TH AVE. PLANTATION 11/5/21

**GOOD2GO CUISINE 181 S. STATE ROAD 7 MARGATE 11/8/21

**THE GRILL FORT LAUDERDALE (MOBILE) 11/8/21

**THE LONE WOLF EXPRESS POMPANO BEACH (MOBILE) 11/8/21

**THE DS CAFE 3650 SW 10TH STREET DEERFIELD BEACH 11/8/21

**WINE WATCH 837 NE 3RD AVE. FORT LAUDERDALE 11/9/21

**PCS PRIVATE CHEF SERVICES MARGATE 11/9/21

**CHIPOTLE 2110 S. UNIVERSITY DR. DAVIE 11/9/21

**BROWARD CATERING 1437 SOUTH POWERLINE ROAD POMPANO BEACH 11/9/21

**CRAFT ON 14TH 6600 NW 14TH ST. PLANTATION 11/9/21

**INCANTO EVENTS 5100 NW 15TH ST. MARGATE 11/9/21

**FLO’S KITCHEN 5007 N. HIATUS ROAD SUNRISE (CATERING) 11/10/21

**PJ’S SEAFOOD OAKLAND PARK(MOBILE) 11/10/21

**VISION CAFE NORTH LAUDERDALE (MOBILE) 11/10/21

**MITHANYA’S CUISINE 5007 N. HIATUS ROAD SUNRISE (CATERING) 11/10/21

**TASSO BISTRO 5007 N. HIATUS ROAD SUNRISE (CATERING) 11/10/21

**BIG TREE BBQ CORAL SPRINGS (MOBILE) 11/10/21

**MANTUANAS 5007 N. HIATUS ROAD SUNRISE (CATERING) 11/10/21

**PETERS DELI 4353 PETERS ROAD PLANTATION 11/10/21

**HAMPTON INN AND SUITES 2500 STIRLING ROAD HOLLYWOOD 11/10/21

**JERK TAPP LAUDERDALE LAKES (MOBILE) 11/10/21

**NEW MANHATTAN PIZZA 5007 N. HIATUS ROAD (CATERING) 11/10/21

**BRUNIA’S CARIBBEAN TAKE OUT RESTAURANT 3630 N. STATE ROAD 7 LAUDERDALE LAKES 11/10/21

**MANNY’S BAKERY 1027 N. STATE ROAD 7 MARGATE 11/12/21

**MARRIOTT CATERING CORAL SPRINGS 11775 HERON BAY BLVD. CORAL SPRINGS 11/12/21

**JERK IT CUISINE 2 DEERFIELD BEACH (MOBILE) 11/12/21

**VITO HOT DOG AT HOME DEPOT 10641 WILES ROAD CORAL SPRINGS 11/12/21

**RESORT RESTAURANT 11775 HERON BAY BLVD. CORAL SPRINGS 11/12/21

**PDQ 333 W. HILLSBORO BLVD. DEERFIELD BEACH 11/15/21

**TACO BELL 3652 W. HILLSBORO BLVD. DEERFIELD BEACH 11/15/21

**BURGERFI 1904 UNIVERSITY DR. DAVIE 11/15/21

**NOBLE STAR KAVA CAFE 116 S. 20TH AVE. HOLLYWOOD 11/15/21

**SAN FRANCISCO PUFFS & STUFF 3698 NW 16TH ST. LAUDERHILL 11/16/21

**PIZZA & TINGZS 5100 WEST COMMERCIAL BLVD. TAMARAC 11/16/21

**MOES FLAVOUR 5007 N. HIATUS ROAD SUNRISE(CATERING) 11/17/21

**SWEET LOU’S 10555 TRAILS END PARKLAND 11/17/21

**AA CONQUI PARTY RENTAL 7111 WEST COMMERCIAL BLVD. TAMARAC 11/17/21

**OH MY SALSA 5007 N. HIATUS ROAD SUNRISE (CATERING) 11/17/21

**CHICK-FIL-A 3648 HILLSBORO BLVD. DEERFIELD BEACH 11/17/21

**SWEET LOU’S 6675 NW 76TH DRIVE PARKLAND 11/17/21

**MEZA EVENTS 5007 N. HIATUS ROAD SUNRISE (CATERING) 11/17/21

**EDENS ROYAL TEA 5007 N. HIATUS ROAD SUNRISE(CATERING) 11/17/21

**COURTYARD MARRIOTT 620 N. UNIVERSITY DR. CORAL SPRINGS 11/18/21

**SIDECAR KITCHEN MARGATE (MOBILE) 11/18/21

**MOOP POPS CORAL SPRINGS (MOBILE) 11/18/21

**CHECKERS 1799 HILLSBORO BLVD. DEERFIELD BEACH 11/18/21

**GNS SEAFOOD EXPRESS WEST PARK (MOBILE) 11/18/21

**PETE’S TRUCK STOP LAUDERHILL (MOBILE) 11/18/21

**JERK IT CUISINE 1 DEERFIELD BEACH (MOBILE) 11/19/21

**5100 RESTAURANT 51OO N. STATE ROAD 7 FORT LAUDERDALE 11/19/21

**BIG CHEF 4811 S. STATE ROAD 7 DAVIE 11/22/21

**WENDY’S 2071 GRIFFIN ROAD DANIA BEACH 11/22/21

**FRESH FLAVOR FUSION FORT LAUDERDALE (MOBILE) 11/22/21

**GINGER HOUSE CATERER 7801 NW 5TH STREET PLANTATION 11/22/21

**WORLD FAMOUS LAUDERDALE LAKES (MOBILE 11/22/21

**SOZO SUSHI BAR 2362 WILTON DRIVE WILTON MANORS 11/23/21

**SOUTH FLORIDA PRINCESS 1318 N. OCEAN DR. HOLLYWOOD 11/23/21

**FROST DAIQUIRI NORTH LAUDERALE (MOBILE) 11/29/21

**DIPLOMAT LOBBY BAR AND MONKITAIL 3555 S. OCEAN DR. HOLLWOOD 11/29/21

**DIPLOMAT CANDY AND CONES 3555 S. OCEAN DR. HOLLYWOOD 11/29/21

**REGGAE BEETS COCONUT CREEK (MOBILE) 11/30/21

**RED’S BAR 2610 N. DIXIE HIGHWAY WILTON MANORS 11/30/21

**JACARANDA COUNTRY CLUB 9200 W. BROWARD BLVD. PLANTATION 11/30/21

**SUNDREAM 2950 NE 32ND AVE. FORT LAUDERDALE 11/30/21